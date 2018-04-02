Abertas inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos em Aquidauana

A prefeitura de Aquidauana inica nesta segunda-feira período de inscrições em cursos de qualificação profissional gratuitos, oferecidos por meioda Secretaria de Assistência Social. As vagas são para as áreas de Noções de Manutenção Preventiva de Tratores Agrícolas, Relações Interpessoais, Artes em Tecido e Cultivo de Orquídeas.

As matrículas podem ser feitas nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Aquidauana: CRAS 1 – Rua Mario Guerreiro s/ nº, Vila São Pedro; telefone:(67) 3241-3121; CRAS 2 - Av. Mato Grosso do Sul nº 270, Bairro Nova Aquidauana; telefone: (67) 3241-2197.

Para se inscrever, o cidadão precisa cumprir o pré-requisito de idade e escolaridade e apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Os CRAS funcionam das 7h às 11h e das 13h às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Na semana passada, encerrando o mês de março, a a prefeitura finalizou três turmas de cursos profissionalizantes. Uma turma foi do curso básico de informática, outra do curso de ovos de páscoa artesanais e mais uma do curso básico de fotografia.

Confira abaixo os cursos gratuitos com inscrições abertas:

I) Curso de Noções de Manutenção Preventiva de Tratores Agrícolas - será nos dias 03 a 04 de abril de 2018 no Núcleo de Geração de Renda de Aquidauana. Há 15 vagas disponíveis e para se inscrever é preciso ter idade a partir de 18 anos e ser alfabetizado.

II) Curso de Relações Interpessoais – será nos dias 05 e 06 de abril de 2018 no Núcleo de Geração de Renda de Aquidauana. Há 15 vagas disponíveis e para se inscrever é preciso ter idade a partir de 14 anos e ser alfabetizado.

III) Curso de Artes em Tecido - Linhas de Fuxico – será no dia 06 de abril, no CRAS I, na Vila São Pedro. Há 15 vagas disponíveis, os interessados devem ter a partir de 16 anos e serem alfabetizados.

IV) Curso de Cultivo de Orquídeas – será realizado nos dias 16 e 17 de abril, no Centro de Convivência do Idoso. Há 15 vagas disponíveis e para se inscrever é preciso ter a partir de 16 anos e ser alfabetizado.