Aquidauana sobe no ranking de classificação turística de Mato Grosso do Sul

Frutificar” essa é a nova posição de Aquidauana no do Programa de Classificação Turística dos Municípios do Estado. O resultado é importante para o turismo aquidauanense, porque amplia as possibilidades de o município conseguir mais visibilidade turística e políticas públicas para o turismo, com ações direcionadas e priorizadas.

Essa boa notícia da classificação de Aquidauana no nível “Frutificar”, veio por meio da publicação oficial, no dia 23 de março, do relatório da 3ª fase do Programa de Classificação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, que foi implantado em 2013 e reformulado em 2017.

O Programa tem o objetivo de fomentar o turismo dos municípios do estado através do levantamento da infraestrutura e do apoio oferecido em cada um deles, além de incentivar o desenvolvimento da atividade e atrair novos investimentos para o setor.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Aquidauana, Humberto Torres, essa nova posição do ranking do programa é muito significativa para toda a gestão. “Significa que estamos no caminho certo! Com essa nova avaliação, a responsabilidade aumenta e a força de vontade também para que possamos ter o turismo como atividade econômica potencial e bem desenvolvida na nossa cidade”, afirmou.

Segundo o diretor de Desenvolvimento do Turismo e Mercado da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Geancarlo Merighi, o resultado foi positivo. “Os municípios precisam agora se apropriar desses resultados positivos para entender melhor a atividade turística local, colocar as ações em prática e usufruir dos benefícios”, ponderou.

Os dados para a elaboração foram obtidos por meio do levantamento em 2017. Logo, os municípios foram classificados em quatro categorias: CATEGORIA SEMEAR – 24 municípios que atingiram até 80 Pontos. Nessa categoria, as ações serão focadas na melhoria da infraestrutura básica, turística e sensibilização da comunidade local para a atividade; CATEGORIA NASCER – 13 municípios que atingiram de 81 até 109 pontos. Nessa categoria, as ações serão focadas na estruturação segundo a vocação do destino, qualificação e melhoria da infraestrutura turística.

Aquidauana está na CATEGORIA FRUTIFICAR, juntamente com mais duas cidades, que atingiram de 110 até 149 pontos. Nessa categoria, as ações serão focadas na organização de roteiros e produtos turísticos, além da promoção.

E o nível mais alto é a CATEGORIA COLHER, na qual ficaram apenas 05 municípios, que atingiram de 150 até 235 pontos. Nessa categoria, as ações serão focadas na manutenção, promoção e comercialização dos produtos turísticos. pois equivalente a dizer que suas obrigações, enquanto órgão gestor, estão sendo cumpridas.

