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Rio Aquidauana sobe, preocupa moradores e coloca Defesa Civil em alerta

Nível da água estava a 6,50 metros no início desta tarde

Renan Nucci

Publicado em 02/04/2018 às 14:32

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Depois da segunda maior cheia da história que deixou centenas de desabrigados, o rio Aquidauana voltou a subir por conta das chuvas deste final de semana. Moradores dos bairros Guanandy e Centro, em Aquidauana, estão preocupados com a possibilidade de nova enchente. A Defesa Civil do Município está em alerta e garante rápida ação caso a água ultrapasse os 7,80 metros.

Francisco Cristaldo, de 59 anos, mora na Rua Guanandy e está assustado porque, segundo aferido no início da tarde, o nível da água estava em 6,50 metros, quase o dobro dos 3,30 que é a medida normal. "Da última vez eu dormi e acordei com a água dentro de casa, não deu para salvar praticamente nada. Estou preocupado porque tive que recomeçar a vida, e comprar tudo de novo", disse.

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Moradora na Rua João de Almeida Castro, na área central, Marlene Ribas, 65, também demonstra apreensão com a chuva. "Quando começa a chover de madrugada ficamos muito preocupados. Nossas coisas estão aqui e podem ser levadas pela água como da outra vez, mas se Deus quiser não vai mais chover e esse rio vai baixar", disse a aquidauanense que teme mais prejuízos.

Mário Ravaglia, coordenador da Defesa Civil de Aquidauana, garante que foi montado esquema de segurança para resgatar as famílias em áreas de risco. Segundo ele, choveram quase 100 milímetros nos últimos dois dias (40 milímetros no sábado e 60 ontem), motivo pelo qual o rio encheu.

"Desde cedo estamos acompanhando. Hoje pela manhã, por volta das 6 horas, estivemos no local e vimos que o rio estava a 6,62 metros. Caso chegue a 7,80 metros, vamos acionar as equipes para iniciar o resgate. Em poucos minutos teremos caminhões fazendo a coleta dos móveis, juntamente com apoio do Corpo de Bombeiros. Também já temos abrigos planejados, mas esperamos que não seja preciso", disse.

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