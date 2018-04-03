Meteorologia aponta dia nublado e altas temperaturas

Esta terça-feira (03) deverá ser um dia nublado e com altas temperaturas no município de Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que o dia permaneça cinza em todos os seus períodos, com possibilidades acentuadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde.

A temperatura mínima do dia será de 25ºC e, a máxima, de 35ºC.