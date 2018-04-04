Governador visita Aquidauana sábado para lançar programa e liberar recursos

Agenda
Agenda começa no Hospital Regional e segue para a aldeia Lagoinha
O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, estará em Aquidauana no próximo sábado para participar da entregas de leitos hospitalares, liberação de investimentos e lançamento de programa na área de saúde indígena.
A agenda tem início às 8 horas, com visita ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz. No local serão entregues 41 caixas para cirurgias eletivas em Aquidauana e Miranda, e mais quatro leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Em seguida, às 09h45, o governador estará na aldeia Lagoinha, no distrito de Taunay, para abertura oficial do programa "Saúde + Perto de Você - Indígena". Além disso, vai entregar kits para agentes de epidemias e endemias.
Azambuja vai entregar kits com materiais esportivos para caciques de cada uma das aldeias da região e, por fim, fará a libertação de recursos para custeio na área da saúde.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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