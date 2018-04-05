ROTAI encontra motocicleta 'depenada' à beira do Parque da Lagoa Comprida

Aquidauana
Caso foi registrado na tarde da última quarta-feira (04)
A equipe ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) de Aquidauana se deparou, durante rondas realizadas na manhã da última quarta-feira (04), com um fato minimamente curioso.
Conforme informações do registro da Polícia Civil, por volta de 11h30, os policiais encontraram, à beira do Parque da Lagoa Comprida, uma motocicleta 'depenada', sem rodas e com algumas avarias estruturais, da marca Yamaha, de cor roxa.
Durante checagem, nada foi encontrado no sistema administrativo ou criminal sobre o veículo, que foi retirado do local e apresentado à 1ª DP do município.
As autoridades buscam, agora, esclarecer o caso.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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