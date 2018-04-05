ROTAI encontra motocicleta 'depenada' à beira do Parque da Lagoa Comprida

A equipe ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) de Aquidauana se deparou, durante rondas realizadas na manhã da última quarta-feira (04), com um fato minimamente curioso.

Conforme informações do registro da Polícia Civil, por volta de 11h30, os policiais encontraram, à beira do Parque da Lagoa Comprida, uma motocicleta 'depenada', sem rodas e com algumas avarias estruturais, da marca Yamaha, de cor roxa.

Durante checagem, nada foi encontrado no sistema administrativo ou criminal sobre o veículo, que foi retirado do local e apresentado à 1ª DP do município.

As autoridades buscam, agora, esclarecer o caso.