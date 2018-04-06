Altas temperaturas marcam o município nesta sexta-feira

Previsão do Tempo
Previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia
Esta sexta-feira (06) será marcada pelas altas temperaturas e baixas probabilidades de chuva.
Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do fato de que o dia poderá ter períodos parcialmente nublados, o calor deverá fazer o popular "mormaço" surgir.
A temperatura mínima esperada é de 23ºC e, a máxima, de 34ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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