Altas temperaturas marcam o município nesta sexta-feira

Esta sexta-feira (06) será marcada pelas altas temperaturas e baixas probabilidades de chuva.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do fato de que o dia poderá ter períodos parcialmente nublados, o calor deverá fazer o popular "mormaço" surgir.

A temperatura mínima esperada é de 23ºC e, a máxima, de 34ºC.