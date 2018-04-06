O Pantaneiro sorteia bicicleta antes de apresentações do Showtime BMX

Evento
Evento é patrocinado pela ColliBike e Lojas Gazin
O Showtime BMX, evento que promove um show de manobras radicais em cima de bicicletas especiais, acontecerá nesta sexta-feira (06), a partir de 19h, na Avenida Pantaneta, em Aquidauana.
O jornal 'O Pantaneiro', em parceria com a ColliBike e Lojas Gazin, patrocinadoras do evento, sorteará, durante live do Facebook que terá início às 9h de hoje, uma bicicleta para todos aqueles que estiverem on-line e acompanharem a transmissão.
Participe do sorteio e apoie a cena esportiva radical da cidade!
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