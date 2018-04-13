Ladrão furta celular de gaveta de loja no Centro de Aquidauana

Um homem ainda não identificado furtou, na tarde da última quinta-feira (12), um aparelho celular pertencente a uma jovem de 18 anos, que estava guardado na gaveta de uma loja localizada na Estevão Alves Corrêa, Centro de Aquidauana, local onde a vítima trabalha.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela chegou do almoço e, como de costume, guardou o celular dentro da gaveta do armário. Ao chegar o fim do expediente, a mesma foi pegar o aparelho para olhar as horas e percebeu que ele já não estava ali.

Ainda conforme informações repassadas para a polícia, a loja possui sistema de filmagens e, nas imagens da câmera, é possível observar a ação do rapaz, que aparenta ter 30 anos e é magro, moreno e tem bigode. Na ocasião do furto, ele trajava um short jeans, camiseta branca e boné preto.

O caso segue sob investigação.