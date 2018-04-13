Os atendimentos para regularização da situação eleitoral vão até o dia 9 de maio

Os serviços eleitorais: emissão do 1º título, alteração de dados, regularização de título cancelado e transferência de domicílio eleitoral vão somente até o dia 9 de maio. Após essa data qualquer operação com o titulo eleitoral fica suspensa até o fim da Eleições 2018.

Os documentos necessários são: documento de identificação (RG; carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional; carteira de trabalho e previdência social (CTPS) e comprovante de domicílio em nome do eleitor ou parente até 2º grau.

Para todos esses serviços o Cartório Eleitoral de Aquidauana dispõe de um sistema de pré-atendimento, por meio do site: www.tre-ms.jus.br. Nele, o eleitor agenda pela internet o horário mais conveniente para comparecer ao cartório eleitoral e solicitar o título. O agendamento também pode ser realizado no próprio Cartório Eleitoral.

Porém, para os casos de emissão de 1º título e transferência estamos atendendo com prioridade, também sem agendamento.