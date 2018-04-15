Inmet alerta para trovoadas na região pantaneira

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O município de Aquidauana poderá sofrer, novamente, com as pancadas de chuva e trovoadas que assolaram a cidade nos últimos meses, também, neste domingo (15).
De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que a manhã seja nublada e as possibilidades de trovoadas se acentuem durante a tarde e continuem durante a noite.
As temperaturas também caem, comparadas ao calor dos últimos dias, sendo a mínima de 20ºC e, a máxima, de 34ºC.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS