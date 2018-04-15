Inmet alerta para trovoadas na região pantaneira

O município de Aquidauana poderá sofrer, novamente, com as pancadas de chuva e trovoadas que assolaram a cidade nos últimos meses, também, neste domingo (15).

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que a manhã seja nublada e as possibilidades de trovoadas se acentuem durante a tarde e continuem durante a noite.

As temperaturas também caem, comparadas ao calor dos últimos dias, sendo a mínima de 20ºC e, a máxima, de 34ºC.