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Aquidauanense formado no Seduc disputa final da Copa de Portugal contra Sporting

Cláudio Falcão, de 23 anos, defende as cores do Desportivo das Aves

Renan Nucci

Publicado em 20/04/2018 às 14:08

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Natural de Aquidauana, Cláudio Falcão, de 23 anos, está na final da Copa de Portugal de Futebol. O meio-campista formado nas categorias de base do Seduc de Anastácio, com passagem pelo Aquidauanense, defende as cores do Desportivo das Aves que, no dia 20 do mês que vem, disputa o título contra a tradicional equipe do Sporting Lisboa. A classificação veio após vitória sobre o Caldas. 

Nascido em 1994, Cláudio iniciou sua carreira no futebol treinando no Seduc em 2002, onde ficou por aproximadamente 11 anos. “Aqui foi tricampeão estadual sub-16. Tinha bastante qualidade técnica e mostrava desde novo. Depois jogou no Aquidauanense, foi para o Independente de Limeira (SP) e depois Portugal”, disse Wilson Santana, presidente do Seduc.

Mauro Marino, treinador profissional, trabalhou com Cláudio nas categorias de base, principalmente no Aquidauanense. Em 2014, o jogador fez um golaço contra o Flamengo, na Copa São Paulo de Futebol. “Foi um gol importante naquele momento do jogo. Depois vieram empresários de times como Grêmio e Corinthians querendo saber dele”, lembrou Mauro.

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