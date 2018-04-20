Aquidauanense formado no Seduc disputa final da Copa de Portugal contra Sporting

Esportes
Cláudio Falcão, de 23 anos, defende as cores do Desportivo das Aves
Natural de Aquidauana, Cláudio Falcão, de 23 anos, está na final da Copa de Portugal de Futebol. O meio-campista formado nas categorias de base do Seduc de Anastácio, com passagem pelo Aquidauanense, defende as cores do Desportivo das Aves que, no dia 20 do mês que vem, disputa o título contra a tradicional equipe do Sporting Lisboa. A classificação veio após vitória sobre o Caldas.
Nascido em 1994, Cláudio iniciou sua carreira no futebol treinando no Seduc em 2002, onde ficou por aproximadamente 11 anos. “Aqui foi tricampeão estadual sub-16. Tinha bastante qualidade técnica e mostrava desde novo. Depois jogou no Aquidauanense, foi para o Independente de Limeira (SP) e depois Portugal”, disse Wilson Santana, presidente do Seduc.
Mauro Marino, treinador profissional, trabalhou com Cláudio nas categorias de base, principalmente no Aquidauanense. Em 2014, o jogador fez um golaço contra o Flamengo, na Copa São Paulo de Futebol. “Foi um gol importante naquele momento do jogo. Depois vieram empresários de times como Grêmio e Corinthians querendo saber dele”, lembrou Mauro.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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