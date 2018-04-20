Sexta-feira poderá ter pancadas de chuva isoladas, diz Inmet

Esta sexta-feira (20) poderá ser marcada pela chuva no município de Aquidauana.

De acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deverá ser nublado em todos os períodos, com possibilidades de pancadas de chuva isoladas durante a tarde.

A temperatura mínima deverá ser de 24ºC e, a máxima, de 29ºC.