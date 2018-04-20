Sexta-feira poderá ter pancadas de chuva isoladas, diz Inmet

Meteorologia
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta sexta-feira (20) poderá ser marcada pela chuva no município de Aquidauana.
De acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deverá ser nublado em todos os períodos, com possibilidades de pancadas de chuva isoladas durante a tarde.
A temperatura mínima deverá ser de 24ºC e, a máxima, de 29ºC.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS