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‘Em 15 anos, nunca vi um vendaval dessa proporção’, diz moradora do Clube do Laço

Após temporal no final da tarde de ontem (20), moradores da região limpam áreas e contabilizam prejuízos

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/04/2018 às 08:38

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No dia seguinte ao temporal que aconteceu no final da tarde de ontem (20), em Aquidauana, foi possível calcular os estragos provocados pelo vendaval que arrancou árvores e causou prejuízos materiais ao Clube do Laço Pantaneiro.

De acordo com Jucilene Ribeiro, 43 anos, esposa caseiro do clube, conhecido na região por “Manteiga”, no momento da tempestade que passou no local, a moradora estava dentro de casa, com as duas filhas gêmeas e os pais. “Eu estava lavando roupa no lado de fora e começou aquele vendaval. Coloquei meus pais e as crianças dentro de casa, fechei a porta e não tinha mais nada a fazer a não ser recolher o que dava naquele momento”, contou.

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Assustada, Jucilene diz que nos 15 anos em que mora no local, nunca havia presenciado ventos tão fortes quanto os que passaram pelo Clube do Laço. “No momento do tormento, coloquei as crianças embaixo da mesa e fui acudir meus pais, pois meu pai é cego e a minha mãe tem problema de pressão, então tive que ficar sentada ao lado deles.”

Prejuízos – A propriedade foi uma das mais avariadas em Aquidauana. Com os ventos fortes, telhas se soltaram da casa e quebraram o vidro traseiro do carro da família. No momento do temporal, o marido de Jucilene não estava em casa. “Liguei pra ele para dizer que estava tudo bem, mas foi um momento de desespero.”

Conforme informações apuradas no local, o Clube do Laço Pantaneiro, que tem vasta planície arbórea, foi bastante danificado pelos ventos fortes. Com as rajadas, cerca de 50 árvores e arbustos foram arrancados, alguns praticamente pela raiz.

O transtorno foi visível também para quem se deslocava pela MS-450. Cinco árvores caíram sobre a pista que dá acesso à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), o que causou engarrafamento extenso por mais de uma hora.

Após a tempestade, o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar as árvores caídas sobre a rodovia. Hoje pela manhã, funcionários do Clube do Laço Pantaneiro trabalham no corte e limpeza das áreas afetadas. Conforme informou Mario Ravaglia, coordenador da Defesa Civil de Aquidauana, trata-se de vendaval localizado na região.

*Com informações de Rhobson Tavares Lima.

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