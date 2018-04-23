Acidente entre motos deixa três pessoas com ferimentos leves

Aquidauana
Colisão ocorreu no bairro Alto, nesta tarde
Acidente entre duas motos modelo Honda Fan ocorrido na tarde desta segunda-feira, no bairro Alto de Aquidauana, deixou três pessoas com ferimentos leves. As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo apurado, um homem de 77 anos e uma adolescente de 17 anos seguiam pela Rua Doutor Sabino (Avenida Pantaneta), quando no cruzamento com a Duque de Caxias houve colisão com o veículo pilotado por um homem de 33 anos.
A adolescente foi socorrida com ferimentos leves nas duas pernas e reclamando de dores nas costas. O idoso teve escoriações nos dois braços e o outro homem sofreu corte no pé direito. As vítimas foram levadas ao pronto-socorro local.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Luto
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