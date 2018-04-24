Homem é detido por adulteração em chassi de motocicleta

Um homem foi detido na manhã da última segunda-feira (23), no Bairro Alto, em Aquidauana, por adulteração no chassi de sua motocicleta.

De acordo com o boletim de ocorrência, a constatação ocorreu após uma ronda ostensiva da Polícia Militar, que identificou uma atitude suspeita por parte do autor. Abordado, ele foi questionado sobre a moto e disse que era dele. Ao checarem a placa no sistema policial, os militares encontraram a mesma identificação em uma motocicleta do município de Dois Irmãos do Buriti, já indicando uma possível adulteração, comprovada pelo chassi raspado do veículo.

Questionado a respeito, ele informou que comprou a moto de um terceiro pelo valor de R$ 800,00.

Diante dos fatos, o autor e a motocicleta foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.