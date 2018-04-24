Homem é detido por adulteração em chassi de motocicleta

Policial
Caso ocorreu em frente a uma conveniência localizada no Bairro Alto
Um homem foi detido na manhã da última segunda-feira (23), no Bairro Alto, em Aquidauana, por adulteração no chassi de sua motocicleta.
De acordo com o boletim de ocorrência, a constatação ocorreu após uma ronda ostensiva da Polícia Militar, que identificou uma atitude suspeita por parte do autor. Abordado, ele foi questionado sobre a moto e disse que era dele. Ao checarem a placa no sistema policial, os militares encontraram a mesma identificação em uma motocicleta do município de Dois Irmãos do Buriti, já indicando uma possível adulteração, comprovada pelo chassi raspado do veículo.
Questionado a respeito, ele informou que comprou a moto de um terceiro pelo valor de R$ 800,00.
Diante dos fatos, o autor e a motocicleta foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS