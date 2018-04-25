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Estelionato

Aquidauanense é vítima de golpe em Campo Grande e perde mais de R$ 19 mil

Caso ocorreu no dia 17 de abril

Schimene Duque Weber

Publicado em 25/04/2018 às 08:00

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Um aquidauanense de 24 anos, residente no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana, foi vítima de um golpe de estelionato em Campo Grande, no dia 17 de abril, semana passada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurou a Delegacia de Polícia da Capital porque viu um anúncio de uma moto Hornet de cor preta, no site da OLX, por R$ 19.500,00, sendo que o anunciante tinha um perfil com nome falso e telefones para contato verdadeiros. Ele, então, teria começado a negociar o veículo com o autor e fizeram um combinado de que o "cunhado do autor" iria até o cartório com o documento da moto, que estaria em seu nome, para reconhecer a firma e entregar a Hornet.

O aquidauanense teria ido até o cartório e encontrado um outro homem de 27 anos, residente em Campo Grande, que estaria com o recebido da moto para reconhecer firma. A vítima, logo após assinar o recibo, autorizou a transferência no valor solicitado pelo autor para uma conta de propriedade de uma mulher que, segundo o autor, seria sua esposa. 

O "cunhado", que passou a ser testemunha, achou que estaria vendendo a moto para o autor e que a vítima seria apenas o seu funcionário, mas como a transferência não caiu em sua conta, ficou desconfiado e não entregou a moto. 

O autor mandou um "print" de uma transferência no valor de R$ 28.000,00 para a testemunha, mas, como o dinheiro não caiu, ele não entregou a motocicleta e ambos os envolvidos, que passaram a ser vítimas, notaram que aquilo seria um golpe.

O NIIC de Aquidauana se envolveu no caso e presta ajuda nas investigações, sendo que o possível autor do crime de estelionato já teria sido identificado pelos oficiais do município.

O caso segue sob sigilo policial. 

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