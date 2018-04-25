Pedreiro cai de altura elevada durante serviço e é socorrido pelos bombeiros

Aquidauana
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital reclamando de fortes dores nas costas
O pedreiro Tiago Pires, de 31 anos, sofreu queda de altura elevada durante expediente nesta quarta-feira, em uma obra localizada na Rua Toro Nakayama, no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros reclamando de fortes dores nas costas.
Conforme apurado, durante o trabalho, Tiago tentou amarra linha no alto, mas perdeu o equilíbrio e caiu de altura de aproximadamente três metros. O homem teve algumas escoriações e foi encaminhado para o Hospital Regional para ser analisado com cuidado.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS