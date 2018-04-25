Pedreiro cai de altura elevada durante serviço e é socorrido pelos bombeiros

O pedreiro Tiago Pires, de 31 anos, sofreu queda de altura elevada durante expediente nesta quarta-feira, em uma obra localizada na Rua Toro Nakayama, no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros reclamando de fortes dores nas costas.

Conforme apurado, durante o trabalho, Tiago tentou amarra linha no alto, mas perdeu o equilíbrio e caiu de altura de aproximadamente três metros. O homem teve algumas escoriações e foi encaminhado para o Hospital Regional para ser analisado com cuidado.

Colaborou Luiz Guido Jr.

