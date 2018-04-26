Apesar do calor, tarde de quinta-feira poderá ter névoa seca

Apesar do calor, tarde desta quinta-feira (26) poderá ter névoa seca no município de Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia começará claro, mas no período vespertino será tomado pelas nuvens, que deverão ir embora com o início da noite.

A temperatura mínima do dia será de 22ºC e, a máxima, de 35ºC.