Posto de Bateria Silveira é reinaugurado com novidades e seguro ao cliente

Há 37 anos no mercado, o Posto de Bateria Silveira foi reinaugurado neste sábado com novidades para os clientes de Aquidauana e região. Por meio de parceira com a Heliar, a empresa oferece baterias de primeira linha e alta tecnologia, com dois anos de garantia e seguro de 24 horas para pane elétrica.

Segundo Cleber Gonçalves Costa, gerente regional de vendas da Heliar em Rondônia, Acre e Mato Grosso do Sul, o consumidor que adquirir o produto terá direito a guincho gratuito. "Trazemos esta novidade que é o serviço de proteção 24 horas que oferece, em caso de pane elétrica, seguro ao cliente. Ou seja, se ele tiver algum tipo de problema ligado à parte elétrica do veículo durante os dois anos de garantia, poderá acionar, no máximo de duas vezes, guincho totalmente gratuito em até 100 quilômetros", explicou.

Empresário experiente, Mauro Martins da Silveira, gerente do Posto de Bateria Silveira, afirma que a parceria e a reinauguração representam a busca por melhorias do atendimento aos clientes. "Temos que continuar sempre melhorando nossas instalações, a qualidade do nosso atendimento e a qualidade dos produtos. E dentro disso trouxemos a bateria Heliar, que é a única com dois anos de garantia e seguro", disse Silveira.

O Posto de Bateria Silveira está localizado na Rua 7 de Setembro, 1.088, centro de Aquidauana. A unidade atende também motos, carros e caminhões, prestando serviços a fazendas e auto elétricas, além da manutenção de radiadores, alternadores e motores de partida. Outras informações estão disponíveis nos telefones: (67) 3241 - 3952 ou (67) 9 9925 - 1648.

