Governador do Rotary Internacional visitou Aquidauana no início da semana

No dia 30 de abril, última segunda feira, o Governador do Distrito 4470 do Rotary Internacional, Vladimir Marangoni Filho esteve em Aquidauana, ocasião que participou da reunião festiva do Rotary Clube Satélite Campo Grande Universidade Aquidauana Portal do Pantanal, no atual local de reuniões do clube, o Buffet da Denilce. A festiva marcou a visita do Governador e sua Comitiva, como também foi palco de outro significativo evento do Rotary, qual seja a posse de uma nova Associada ao Clube. Tomou posse como a mais nova integrante da Agremiação a Empresária Marineuza Ximenes.

A reunião esteve sob a coordenação de. Mirna Greff Lili, Presidente do Clube. Durante sua participação Mirna relatou ao Governador e demais participantes da reunião as ações do Rotary em nossa comunidade, clube este que, apesar do curto tempo de existência ( menos de um ano ), já está totalmente inserido nas ações sociais do município, destacando-se a ativa participação nas Campanhas do Agasalho, Campanha de doação de brinquedos para o Natal Solidário, promoveu almoço no clube ACENBA, cuja renda reverteu-se na compra de equipamentos para o Hospital Regional de Aquidauana, promoveu ainda ações voltadas ao meio ambiente como plantio de árvores e a Manhã de Lazer denominada Família Pipa. Mirna deu ainda as boas vindas à nova Rotariana Marineuza, exaltando que seu ingresso em Rotary é muito importante para ela como novo membro de uma Instituição mundial, mas também para o clube e para a comunidade.