Governador do Rotary Internacional visitou Aquidauana no início da semana

Visita
A reunião esteve sob a coordenação de. Mirna Greff Lili, Presidente do Clube
No dia 30 de abril, última segunda feira, o Governador do Distrito 4470 do Rotary Internacional, Vladimir Marangoni Filho esteve em Aquidauana, ocasião que participou da reunião festiva do Rotary Clube Satélite Campo Grande Universidade Aquidauana Portal do Pantanal, no atual local de reuniões do clube, o Buffet da Denilce. A festiva marcou a visita do Governador e sua Comitiva, como também foi palco de outro significativo evento do Rotary, qual seja a posse de uma nova Associada ao Clube. Tomou posse como a mais nova integrante da Agremiação a Empresária Marineuza Ximenes.
A reunião esteve sob a coordenação de. Mirna Greff Lili, Presidente do Clube. Durante sua participação Mirna relatou ao Governador e demais participantes da reunião as ações do Rotary em nossa comunidade, clube este que, apesar do curto tempo de existência ( menos de um ano ), já está totalmente inserido nas ações sociais do município, destacando-se a ativa participação nas Campanhas do Agasalho, Campanha de doação de brinquedos para o Natal Solidário, promoveu almoço no clube ACENBA, cuja renda reverteu-se na compra de equipamentos para o Hospital Regional de Aquidauana, promoveu ainda ações voltadas ao meio ambiente como plantio de árvores e a Manhã de Lazer denominada Família Pipa. Mirna deu ainda as boas vindas à nova Rotariana Marineuza, exaltando que seu ingresso em Rotary é muito importante para ela como novo membro de uma Instituição mundial, mas também para o clube e para a comunidade.
O Governador Marangoni transmitiu aos presentes as diretrizes e metas do Rotary para o ano Rotário em curso, enfatizando a expansão do quadro associativo como uma das principais prioridades. Ele também explanou sobre os objetivos permanentes do Rotary e seus programas de maior significado, focando particularmente no programa de intercâmbio de jovens, do qual o clube local participou recentemente. O Governador parabenizou o bom desempenho do clube da nossa cidade, cujas ações já se fazem sentir mesmo o clube estando em fase embrionária e com número baixo de associados, mas em franca expansão. Marangoni também valorizou a posse de Marineuza, acolhendo-a em Rotary de forma muito significativa e transmitindo-lhe as primeiras instruções do convívio Rotário.
A nova Rotariana Marineuza Ximenes, sob visível emoção, falou do prazer e da responsabilidade que assume perante o Rotary, saudou os novos Companheiros e seus familiares presentes e fez o solene juramento de Rotariana.
A Comitiva do Governador, além dele, foi composta pela Sra. Juliana de Brito Aires Marangoni, presidente do Rotary Clube de Penápolis-SP, e Coordenadora Distrital das Casas da Amizade, o Sr. Sidney Garcia de Sousa, Ex-Governador 2014/2015, membro do Rotary Clube de Araçatuba-SP, e a Sra. Silvia Giron Garcia, do Rotary Clube de Araçatuba-SP. O Rotaract Clube de Aquidauana esteve representado pela Jovem Caroline Rodrigues Ortega. A reunião teve o protocolo da Rotariana Wanderléia R. dos Santos e foi secretariada pela Rotariana Enilda Romero, ambas apresentando desenvoltura e competência em suas atribuições.
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