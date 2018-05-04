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Ação contra o sedentarismo e em prol da saúde movimenta Aquidauana e Anastácio

Prefeituras realizam Dia D – Esperança com Saúde - para atender à população nesta sexta-feira (4)

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/05/2018 às 09:57

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Na manhã desta sexta-feira (4) ação contra o sedentarismo está chamando a atenção das pessoas para os cuidados com a saúde. Desde às 7h30, diversos testes rápidos, além de cálculo de IMC (Índice de Massa Corpórea), teste de mobilidade, dicas de alimentação, orientações de atividades físicas e aeróbicas estão sendo oferecidas na Praça dos Estudantes, em Aquidauana, até às 11 horas de hoje, com a presença da personal trainer, Carol Ledur.

Logo mais, das 13h30 às 17 horas, a campanha vai até Anastácio, na Praça Garibaldi Medeiros. O Dia D - Esperança com Saúde (Combatendo o Sedentarismo) é uma iniciativa em conjunto das prefeituras de Aquidauana e Anastácio, que levam as atividades e os atendimentos de saúde até à população. As atividades são organizadas pelos alunos e monitores do projeto social Pelotão Esperança no centro das duas cidades para que a comunidade possa passar gratuitamente.

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De acordo com Roseli Rodrigues Martins Vilalva, coordenadora do projeto Pelotão da Esperança da Secretaria de Assistência Social de Aquidauana, o programa foi criado para alertar as pessoas sobre os riscos de uma vida sedentária e em prol da melhoria da saúde da população, com caminhadas, dicas e testes rápidos, como de sífilis e HIV.

“Temos também uma nutricionista aqui que está conversando com a população. Demais profissionais da saúde realizam aferição de pressão arterial, entre tantas outras ações que acontecem neste momento para conscientizar a população a manter a saúde em dia. O atendimento e as atividades são para todas as idades”, explicou Roseli.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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