Ação contra o sedentarismo e em prol da saúde movimenta Aquidauana e Anastácio

Na manhã desta sexta-feira (4) ação contra o sedentarismo está chamando a atenção das pessoas para os cuidados com a saúde. Desde às 7h30, diversos testes rápidos, além de cálculo de IMC (Índice de Massa Corpórea), teste de mobilidade, dicas de alimentação, orientações de atividades físicas e aeróbicas estão sendo oferecidas na Praça dos Estudantes, em Aquidauana, até às 11 horas de hoje, com a presença da personal trainer, Carol Ledur.

Logo mais, das 13h30 às 17 horas, a campanha vai até Anastácio, na Praça Garibaldi Medeiros. O Dia D - Esperança com Saúde (Combatendo o Sedentarismo) é uma iniciativa em conjunto das prefeituras de Aquidauana e Anastácio, que levam as atividades e os atendimentos de saúde até à população. As atividades são organizadas pelos alunos e monitores do projeto social Pelotão Esperança no centro das duas cidades para que a comunidade possa passar gratuitamente.