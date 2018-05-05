Inmet prevê pancadas de chuva isoladas neste início de fim de semana

Meteorologia
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O município de Aquidauana poderá ser atingido por pancadas de chuva isoladas neste sábado (05), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
No boletim climático diário, a manhã deverá ser nublada, enquanto as possibilidades de chuva se acentuam durante a tarde e início da noite.
A temperatura mínima prevista é de 21ºC e, a máxima, de 36ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS