Inmet prevê pancadas de chuva isoladas neste início de fim de semana

O município de Aquidauana poderá ser atingido por pancadas de chuva isoladas neste sábado (05), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No boletim climático diário, a manhã deverá ser nublada, enquanto as possibilidades de chuva se acentuam durante a tarde e início da noite.

A temperatura mínima prevista é de 21ºC e, a máxima, de 36ºC.