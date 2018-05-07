Nota de falecimento de Moacyr de Souza Mello

É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Moacyr de Souza Mello, ocorrido nesta segunda-feira.

O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana e o sepultamento ainda não foi definido pela família.

Desejamos à família e amigos os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda. As informações são da Pax Universal de Aquidauana.