Pesqueiro de Aquidauana sedia churrasco com cortes diferenciados em junho

O pesqueiro Toca da Onça, em Aquidauana, recebe no dia 2 de junho a primeira edição da Parrilha Pescadores de Mato Grosso do Sul. O evento tem como objetivo reunir pescadores, amigos e familiares em churrasco diferente feito em grelha argentina, com pratos como assado em tiras, bife de chorizo, ancho, prime rib, picanha selada, costela de chão, assado de varal com legumes, porco no tacho e peixes frescos. A realização é por conta de Marcão Parrilheiro.

Bastante conhecido em Campo Grande, Marcão afirma que sua culinária diferenciada combina com qualquer tipo de ocasião. "Levo em residências, festas, noivados e outros eventos. Trata-se de um churrasco muito saboroso, feito na grelha argentina com combinações perfeitas de cortes, além de ser diferente, o sabor também impressiona", disse Marcão, que escolheu o pesqueiro pelo espaço, localização e por ser um ponto de encontro entre pescadores da região.

O evento está agendado para 2 de junho, a partir das 19 horas, no Toca da Onça. Além do churrasco, também será servido Chopp Artesanal Pilsen Koch Bier. Haverá show ao vivo com a dupla Lino & e Nando. O valor da pulseira de acesso é de R$ 70 por pessoa. Outras informações reservas podem ser obtidas por meio do telefone (67) 99274 - 0272.



