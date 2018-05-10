Pesqueiro de Aquidauana sedia churrasco com cortes diferenciados em junho

Evento
Parrilha Pescadores de Mato Grosso do Sul acontece no dia 2
O pesqueiro Toca da Onça, em Aquidauana, recebe no dia 2 de junho a primeira edição da Parrilha Pescadores de Mato Grosso do Sul. O evento tem como objetivo reunir pescadores, amigos e familiares em churrasco diferente feito em grelha argentina, com pratos como assado em tiras, bife de chorizo, ancho, prime rib, picanha selada, costela de chão, assado de varal com legumes, porco no tacho e peixes frescos. A realização é por conta de Marcão Parrilheiro.
Bastante conhecido em Campo Grande, Marcão afirma que sua culinária diferenciada combina com qualquer tipo de ocasião. "Levo em residências, festas, noivados e outros eventos. Trata-se de um churrasco muito saboroso, feito na grelha argentina com combinações perfeitas de cortes, além de ser diferente, o sabor também impressiona", disse Marcão, que escolheu o pesqueiro pelo espaço, localização e por ser um ponto de encontro entre pescadores da região.
O evento está agendado para 2 de junho, a partir das 19 horas, no Toca da Onça. Além do churrasco, também será servido Chopp Artesanal Pilsen Koch Bier. Haverá show ao vivo com a dupla Lino & e Nando. O valor da pulseira de acesso é de R$ 70 por pessoa. Outras informações reservas podem ser obtidas por meio do telefone (67) 99274 - 0272.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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