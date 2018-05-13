Domingo será de tempo frio e com pancadas de chuva no Estado

Tempo
Em Aquidauana e Anastácio a mínima será de 16°C e a máxima de 30°C
Tempo parcialmente nublado e a temperatura diminuiu em todas as regiões do MS, condição de frio ao amanhecer e possibilidade de formação de nevoeiro nos municípios do extremo Sul do Estado.
Em Aquidauana e Anastácio a mínima será de 16°C e a máxima de 30°C, com tempo claro. Possibilidade para pancadas de chuvas nas regiões Norte e Nordeste do MS. Umidade Relativa do ar de 45% a 95%.
Veja como vai ficar a temperatura em outros municípios:
• Bonito – 17°C (mínima) / 30ºC (máxima)
• Campo Grande – 17ºC (mínima) / 29ºC (máxima)
• Corumbá – 18ºC (mínima) / 30ºC (máxima)
• Coxim – 17ºC (mínima) / 32ºC (máxima)
• Dourados – 11ºC (mínima) / 28ºC (máxima)
• Naviraí – 15ºC (mínima) / 29ºC (máxima)
• Nova Andradina – 17ºC (mínima) / 32ºC (máxima)
• Ponta Porã – 12ºC (mínima) / 26ºC (máxima)
• Três Lagoas – 17ºC (mínima) / 33ºC (máxima)
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS