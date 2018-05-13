Domingo será de tempo frio e com pancadas de chuva no Estado

Tempo parcialmente nublado e a temperatura diminuiu em todas as regiões do MS, condição de frio ao amanhecer e possibilidade de formação de nevoeiro nos municípios do extremo Sul do Estado.

Em Aquidauana e Anastácio a mínima será de 16°C e a máxima de 30°C, com tempo claro. Possibilidade para pancadas de chuvas nas regiões Norte e Nordeste do MS. Umidade Relativa do ar de 45% a 95%.

Veja como vai ficar a temperatura em outros municípios:

• Bonito – 17°C (mínima) / 30ºC (máxima)

• Campo Grande – 17ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

• Corumbá – 18ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

• Coxim – 17ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

• Dourados – 11ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

• Naviraí – 15ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

• Nova Andradina – 17ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

• Ponta Porã – 12ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

• Três Lagoas – 17ºC (mínima) / 33ºC (máxima)