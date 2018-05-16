Homenagem
A cerimônia será realizada nesta quinta-feira (17) na Igreja Matriz de Aquidauana
O jornal O Pantaneiro comunica a todos os amigos e familiares a realização da Missa de 7º Dia de Tosico Oshiro nesta quinta-feira (17) às 19h30 na Igreja Matriz (Paróquia Imaculada Conceição) em Aquidauana.
Tosico, bastante querida e conhecida na cidade por Janete, faleceu aos 83 anos na semana passada (11) devido a complicações decorrentes de um câncer descoberto há poucos dias de sua morte.
Proprietária do salão de beleza Vogue, localizado na Rua 7 de Setembro, em Aquidauana, Tosico atuou como foi professora de matemática e era oriunda de família tradicional japonesa de professores. Há cerca de 60 anos trabalhava no salão e desde a sua adolescência atuava também no segmento.
Familiares e amigos prestam a homenagem em sua memória.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS