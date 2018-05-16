O jornal O Pantaneiro comunica a todos os amigos e familiares a realização da Missa de 7º Dia de Tosico Oshiro nesta quinta-feira (17) às 19h30 na Igreja Matriz (Paróquia Imaculada Conceição) em Aquidauana.

Tosico, bastante querida e conhecida na cidade por Janete, faleceu aos 83 anos na semana passada (11) devido a complicações decorrentes de um câncer descoberto há poucos dias de sua morte.