Nota de falecimento de Tosico Oshiro

Homenagem
Conhecida como Janete Cabeleireira, Tosiso será enterrada às 16h no Cemitério Municipal de Aquidauana
É com muito pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro informa o falecimento de Tosico Oshiro, 83 anos, ocorrido nesta sexta-feira (11) às 23h30 devido a complicações decorrentes de um câncer descoberto há poucos dias de sua morte.
Proprietária do salão de beleza Vogue, localizado na Rua 7 de Setembro, em Aquidauana, Tosico atuou como foi professora de matemática e era oriunda de família tradicional japonesa de professores, bastante conhecida na cidade. Há cerca de 60 anos trabalhava no salão e desde a sua adolescência atuava também no segmento.
Tosiso faleceu na UTI no Hospital da Unimed, em Campo Grande. O velório teve início às 9 horas de hoje (12) e o corpo segue para sepultamento às 16 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Aos familiares e amigos, ficam eternamente as lembranças felizes e a saudade de Tosico.
*Com informações da Pax Universal.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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