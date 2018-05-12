Nota de falecimento de Tosico Oshiro

É com muito pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro informa o falecimento de Tosico Oshiro, 83 anos, ocorrido nesta sexta-feira (11) às 23h30 devido a complicações decorrentes de um câncer descoberto há poucos dias de sua morte.

Proprietária do salão de beleza Vogue, localizado na Rua 7 de Setembro, em Aquidauana, Tosico atuou como foi professora de matemática e era oriunda de família tradicional japonesa de professores, bastante conhecida na cidade. Há cerca de 60 anos trabalhava no salão e desde a sua adolescência atuava também no segmento.