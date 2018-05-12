Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:11

Buscar

Últimas notícias
X

Homenagem

Nota de falecimento de Tosico Oshiro

Conhecida como Janete Cabeleireira, Tosiso será enterrada às 16h no Cemitério Municipal de Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/05/2018 às 11:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

É com muito pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro informa o falecimento de Tosico Oshiro, 83 anos, ocorrido nesta sexta-feira (11) às 23h30 devido a complicações decorrentes de um câncer descoberto há poucos dias de sua morte.

Proprietária do salão de beleza Vogue, localizado na Rua 7 de Setembro, em Aquidauana, Tosico atuou como foi professora de matemática e era oriunda de família tradicional japonesa de professores, bastante conhecida na cidade. Há cerca de 60 anos trabalhava no salão e desde a sua adolescência atuava também no segmento.

Leia Também

• Nota de falecimento de Severino Bernadino da Silva

• Nota de falecimento de Moacyr de Souza Mello

• Nota de falecimento de Izaura Serafina de Goes Lopes

Tosiso faleceu na UTI no Hospital da Unimed, em Campo Grande. O velório teve início às 9 horas de hoje (12) e o corpo segue para sepultamento às 16 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Aos familiares e amigos, ficam eternamente as lembranças felizes e a saudade de Tosico.

*Com informações da Pax Universal.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Nota de Falecimento

Severino Adolfo Silva morre por coronavírus após 13 dias internado em Aquidauana

Nota de Falecimento

Hamilton Oliveira do Canto morre aos 53 anos vítima de coronavírus na Bahia

Nota de Falecimento

Morreu o engenheiro Douglas de Castro

Nota de Falecimento

Maria Saturnina Dias Negrão, a dona Cota, falece em Campo Grande

Publicidade

Nota de Falecimento

Alice Quirino falece aos 31 anos após parada cardiorrespiratória

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo