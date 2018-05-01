Nota de falecimento de Izaura Serafina de Goes Lopes

A equipe do jornal O Pantaneiro comunica, com pesar, o falecimento de Izaura Serafina de Goes Lopes, nesta quarta-feira (1). O seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum n° 861 e o sepultamento está previsto para hoje, às 16:30 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Sua memória para sempre viverá nos amigos e familiares.

*Com informações da Pax Universal de Aquidauana