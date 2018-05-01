Nota de falecimento de Rita Tereza Ricaldes Garcia

Homenagem
O sepultamento de Rita Tereza aconteceu no final da tarde de ontem (30)
É com pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Rita Tereza Ricaldes Garcia, ocorrido no dia nesta terça-feira (30). O seu corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum n° 861 e o sepultamento aconteceu ontem às 17:00 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Para familiares e amigos, ficam as lembranças para contar como foi sua vida e restam as saudades para lembrar a falta que fará.
*Com informações da Pax Universal de Aquidauana
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS