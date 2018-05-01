Nota de falecimento de Rita Tereza Ricaldes Garcia

É com pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Rita Tereza Ricaldes Garcia, ocorrido no dia nesta terça-feira (30). O seu corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum n° 861 e o sepultamento aconteceu ontem às 17:00 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Para familiares e amigos, ficam as lembranças para contar como foi sua vida e restam as saudades para lembrar a falta que fará.

*Com informações da Pax Universal de Aquidauana