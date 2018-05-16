Pancadas de chuva atingem Aquidauana nesta quarta-feira

O município de Aquidauana está sendo atingido por pancadas de chuva desde o início da manhã desta quarta-feira (16).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de que continue assim no decorrer do chuva, com probabilidades de trovoadas intensificadas durante a tarde e início da noite.

A temperatura mínima prevista é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 30ºC.