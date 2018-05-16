Pancadas de chuva atingem Aquidauana nesta quarta-feira

Previsão do Tempo
Cidade amanheceu chuvosa e tendência é de que continue assim no decorrer do dia
O município de Aquidauana está sendo atingido por pancadas de chuva desde o início da manhã desta quarta-feira (16).
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de que continue assim no decorrer do chuva, com probabilidades de trovoadas intensificadas durante a tarde e início da noite.
A temperatura mínima prevista é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 30ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS