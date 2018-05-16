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Prefeitura comemora mês das mães com cursos gratuitos no Geração de Renda

O primeiro curso gratuito realizado nesse começo do mês das mães, Maio, foi o de bolos simples, bolos confeitados e biscoitos

Renan Nucci

Publicado em 16/05/2018 às 14:23

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Quem é mãe sabe o quanto é grande a responsabilidade de educar um filho, cuidar da casa, do marido e, ainda, buscar meios para ajudar na renda da família. Pensando, justamente, em ajudar as mamães aquidauanenses a aprenderem uma nova profissão, seja para o sustento da família ou para fazer a alegria das crianças na cozinha com receitas saborosas, a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Núcleo de Geração de Renda promoveu cursos gratuitos profissionalizantes.

O primeiro curso gratuito realizado nesse começo do mês das mães, Maio, foi o de bolos simples, bolos confeitados e biscoitos, com duração de três dias (10 a 12) e uma turma de 15 mães. Esse curso foi ofertado gratuitamente às mães graças à parceria da prefeitura com o Sindicato Rural de Aquidauana e o SENAR/MS. “É gratificante ter o apoio da gestão municipal para promover esses cursos profissionalizantes, gratuitos, com material incluso e com instrutores que compartilha a teoria, a prática e, também, motivam as mulheres à qualificação profissional”, ressaltou a coordenadora do Núcleo de Geração de Renda, Rafaela Dias. O segundo curso profissionalizante e gratuito ofertado às mamães aconteceu ontem, 15. Com duas turmas de 15 alunas, a voluntária e instrutora, Letícia Andrade, ensinou as mulheres receitas de salgados assados e massa ‘coringa’ para pizzas e outros salgados.

O secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves explica que tanto o curso de bolos, biscoitos, salgados quanto o de plantas frutíferas fazem parte das políticas públicas de qualificação profissional para as mulheres. “O prefeito Odilon Ribeiro tem trabalhado na gestão a implantação de políticas públicas para fortalecer o empoderamento feminino, refletindo na melhoria renda da família e no sustento da casa”, completou o secretário.

O prefeito Odilon Ribeiro acompanhado da primeira-dama, Maria Eliza Garcia visitou as turmas nos cursos no Geração de Renda, dialogando com as mães e agradecendo por aceitarem participar dos cursos que a prefeitura realiza. “Está muito boa a aceitação das mulheres no curso, tanto que fui informado que há até lista de espera para próximas turmas. Só tenho a agradecer ao SENAR/MS, Sindicato Rural e toda a nossa equipe envolvida na realização desses cursos, que vem valorizar a mulher, a mãe, incentivando-as e encorajando-as ao crescimento e empoderamento”, afirmou o prefeito.

Uma das mães, aluna do curso de salgados, Tainara Almeida Prado, mãe de quatro filhos, contou que para ela o curso é muito importante para ajudar na renda da família. “Já estive numa cadeira de rodas e o meu sustento era fazer pães caseiros e tapetes de retalhos para minha irmã vender. Hoje, estou aqui para aprender mais receitas para sustentar minha casa”, declarou Tainara.

O outro curso profissionalizante também realizado ontem, 15, no Geração de Renda foi o de cultivo de plantas frutíferas em vasos ornamentais, ministrado pelos instrutores do SENAR/MS e com a parceria do Sindicato Rural de Aquidauana e da Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente, que doou as mudas frutíferas para a turma plantar. Nesse curso, não havia somente mulheres, mas vários homens também participaram. A turma aprendeu sobre como produzir vasos ornamentais com plantas frutíferas, que recebendo os cuidados de adubação e poda, darão frutos.

Vale frisar que esse curso também tem um viés econômico importante, pois as áreas de paisagismo, jardinagem e fruticultura em vasos ornamentais estão crescendo muito e, ainda, são poucos os profissionais capacitados na área.

 

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