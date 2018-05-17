Missa de 7º Dia de Luiz Antônio Sussi

O jornal O Pantaneiro informa que acontece nesta quinta-feira (17) às 19h30, na Igreja Matriz de Aquidauana, a Missa de 7º Dia de Luiz Antonio Sussi, que faleceu no dia 11 de maio, em Dourados.

Luiz Antônio estava internado em na UTI do hospital da cidade e contraiu uma infecção generalizada. Apesar dos cuidados, não resistiu e faleceu em Dourados.