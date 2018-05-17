Missa de 7º Dia de Luiz Antônio Sussi

Homenagem
O pecuarista faleceu em Dourados, mas havia morado um tempo considerável em Aquidauana
O jornal O Pantaneiro informa que acontece nesta quinta-feira (17) às 19h30, na Igreja Matriz de Aquidauana, a Missa de 7º Dia de Luiz Antonio Sussi, que faleceu no dia 11 de maio, em Dourados.
Luiz Antônio estava internado em na UTI do hospital da cidade e contraiu uma infecção generalizada. Apesar dos cuidados, não resistiu e faleceu em Dourados.
O enterro do seu corpo aconteceu na cidade de Nova Andradina, no dia 12 maio. Luiz Antônio Sussi morou durante um bom tempo na cidade de Aquidauana, e era pecuarista na região.
Foi casado com Rosimeire Alves Nogueira, com quem teve um filho, Luiz Antônio Nogueira Sussi.
A família convida os amigos para cerimônia religiosa em homenagem à memórida do pecuarista.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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