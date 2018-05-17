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Plínio assume Fema para transformar Aquidauana em referência esportiva

Radialista foi empossado na tarde desta quinta-feira

Renan Nucci

Publicado em 17/05/2018 às 18:29

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O radialista Plínio de Goes foi empossado oficialmente na tarde desta quinta-feira, pelo prefeito Odilon Ribeiro, como novo secretário da Fundação Municipal de Esportes de Aquidauana (Fema). Durante discurso, Plínio garantiu que tem como ambição transformar o município em referência nos esportes comunitários e de rendimento.

Natural de Bonito, Plínio é formado em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), pós-graduando em História da América Latina também pela UFMS e fez curso de Radialismo na Funlec. Sempre teve sua carreira ligada à comunicação e aos esportes, tanto que foi chefe da editoria de Esportes do Jornal O Pantaneiro. Além disso, atuou em outros jornais e rádios do município.

Durante o evento, participaram importantes autoridades do Estado de Mato Grosso do Sul, como a vice-governadora Rose Modesto e os deputados Felipe Orro e Beto Pereira. "Foi um prazer muito grande receber a cúpula do Governo do Estado nesta tarde. Estamos desenvolvendo projetos para fazer o esporte andar. Vamos alinhar as ideias com o prefeito, buscar recursos fora e fazer com que Aquidauana seja grande referência no esporte em todas as modalidades", disse Plínio.

Para o prefeito, o novo secretário pode ser uma peça de união entre todas as partes envolvidas no esporte da região. "Acho que o perfil dele agrada muita gente, pois consegue unir as pessoas. Ele é conhecedor do esporte e pode unir a unidade, deixando de lados problemas de vaidade. Essa oxigenação foi importante para fortalecer a união da casa", pontuou Odilon Ribeiro.

Colaborou Luiz Guido Jr.
 

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