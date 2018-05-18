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Trânsito recebe sinalização com estrelas em memória de vítimas fatais

A iniciativa do Departamento de Trânsito é para alertar sobre os riscos da violência na direção

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/05/2018 às 08:44

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A noite desta quinta-feira (17) foi marcada por atividades fora do expediente normal de trabalho do Poder Público a fim de chamar a atenção de pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas sobre os perigos e inconsequências no trânsito da cidade.

A palavra “paz” entre duas estrelas simboliza, no mês do Maio Amarelo, o trabalho dos agentes públicos na tentativa de causar na população aquidauanense uma reflexão em cruzamentos que tiveram acidentes com vítimas que não resistiram aos ferimentos e morreram em decorrência da imprudência no trânsito.

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Flávio Gomes da Silva Filho, assessor especial do Trânsito de Aquidauana, fez uma postagem em seu Facebook com a explicação da nova sinalização de trânsito.

“Como atividade do Maio Amarelo, buscamos a sensibilidade não só os condutores, mas como também os ciclistas e pedestres para o valor da vida no trânsito do dia a dia, e escolhemos o símbolo de duas estrelas pintadas na cor amarela com a palavra "PAZ" em determinados pontos das ruas da cidade onde ocorreram acidentes com  vítimas fatais, nas seguintes localizações:

Esquina das ruas José Bonifácio com a 15 de Agosto, próximo às escolas Falcão e Cejar, Rua Estevão Alves Corrêa, frente igreja evangélica próximo à conveniência Cordil, frente ao escritório do Iagro, atrás da Escola CAIC, frente à escola Felipe Orro, na Rua Oscar Trindade de Barros frente a Rotele, próximo à Lanchonete Muriçoca, na Rua Bichara Salame próximo ao Alziro lanches, na entrada da cidade perto da ponte Nova e na Geovane Toscano de Brito próximo conveniência Cordil.”

As atividades seguem até o final do mês, com palestras educativas na Rede Pública de Ensino, além de campanhas de divulgação na imprensa e ações junto ao trânsito de Aquidauana.

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