Polícia prende homem que, com ajuda do irmão, matou um e feriu outro

A Polícia Civil de Aquidauana, por intermédio do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), prendeu na manhã de hoje (22), Alex Bruno Fogaça, de 28 anos, foragido da justiça local por envolvimento em homicídio.

De acordo com as investigações, no dia 22 de fevereiro deste ano, Alex, na companhia de seu irmão Júnior Reis Fogaça, fazendo uso de uma espingarda, assassinou Sivaldo da Silva Caires, o "Dica", e feriu Marcos Mena, mais conhecido como "Estranho".

Após os crimes de homicídio e tentativa de homicídio, os irmãos se evadiram do local tomando rumo ignorado.

Dias depois, Júnior se apresentou acompanhado de uma advogada, foi ouvido e responde pelos atos em liberdade. Alex acabou tendo sua prisão decretada e foi capturado, sendo apresentado no plantão policial da Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana.