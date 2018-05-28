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Greve dos caminhoneiros ganha força em Aquidauana com apoio de empresários

Presidente da Associação Comercial convoca empresários a fechar o comércio às 15 horas

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/05/2018 às 08:47

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Associações de classe também se unem nesta segunda-feira (28) para apoiar o movimento de paralisação dos caminhoneiros de Aquidauana, Anastácio e região. Pelo quarto dia consecutivo na região Sudoeste, dessa vez, a Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana (ACEA) engrossa o protesto contra os impostos aplicados pelo governo federal.

Neste domingo (27) à noite, vídeo divulgado nas redes sociais e grupos de WhatsApp mostra a presidente da ACEA, Rita Maluf Haddad, convocando os empresários da região para que fechem as portas de seus estabelecimentos comerciais e se juntem à manifestação às 15 horas da tarde de hoje. A concentração será na Praça dos Estudantes e de lá deverão se deslocar até o Posto Taquarussu, ponto de encontro dos caminhoneiros da região.

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“Eu acredito que estamos passando por um momento extremamente importante para a vida do país, talvez o mais importante em décadas da nossa história. É o momento de mostrar aos nossos governantes a insatisfação da população brasileira”, argumentou a presidente da ACEA, no vídeo.

Segundo Rita, as associações comerciais de Mato Grosso do Sul estão convocando todo o empresariado para uma manifestação solidária aos caminhoneiros. “Nós viemos aqui conclamar a todos os empresários, todos os sindicatos, entidades de classe a fechar as suas portas nessa segunda-feira, dia 28, às 15 horas e ir à Praça dos Estudantes nos dirigirmos até o posto Taquarussu e iremos fazer, juntamente aos caminhoneiros, uma manifestação de apoio a esses guerreiros”, informou.

A presidente da ACEA ressaltou, no vídeo, que como resultado da manifestação dos empresários, todos serão beneficiados. “Estamos aí com apoio do Sindicato Rural e demais sindicatos do comércio nesse apoio. Precisamos mostrar ao Brasil que é a hora do basta nos abusos dos impostos sobre a população”, finalizou.

A Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (Faems) emitiu nota oficial na manhã desta segunda (28) em que apóia a paralisação do comércio em MS:

A FAEMS informa que apoia a paralisação do comércio sul-mato-grossense nesta segunda-feira, em protesto à alta tributação imposta aos empresários do Estado.

Reconhecemos como válida toda forma pacífica de luta pelos direitos, lembrando a importância deste setor para a geração de empregos e desenvolvimento econômico, por isso, as manifestações serão mantidas nesta data.

Reforçamos que a entidade, lutando pelo segmento empresarial do comércio em Mato Grosso do Sul, irá entregar ao governo do Estado, protesto por escrito, onde constará todas as reivindicações do setor, assim como sugestões de melhorias e mudanças urgentes para setor.

Acreditamos que o atual panorama só pode ser mudado com a união de todos e a renovação do quadro de representantes públicos, seja em esfera Executiva ou Legislativa em nosso Estado. A mudança está nas mãos do trabalhador, do empresário e de quem movimenta a economia. Atenção ao seu voto em outubro, juntos, podemos e vamos melhorar a cidade, o Estado e o País em que vivemos.

*Matéria atualizada às 09h28 para acréscimo de informações.

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