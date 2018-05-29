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Paralisação

População faz fila para abastecimento após quatro dias de bloqueio

Postos de Aquidauana começam a ser reabastecidos, mas com limite por veículo

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/05/2018 às 10:06

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Alguns postos de Aquidauana receberam carga de combustíveis para atender a população nesta terça-feira (29). As filas já começam a crescer em torno dos estabelecimentos, que colocaram limite para cada veículo, segundo a categoria (carro ou moto).

Luciene Andrade Quelho, dona de um dos postos reabastecidos na manhã de hoje, informou que a empresa recebeu cerca de 5 mil litros de gasolina comum e 5 mil litros de etanol. A empresária ainda acrescentou que o combustível chegou para atendimento de serviços essenciais, dos quais a empresa já separou cotas e a outra parte é destinada ao atendimento à população.

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“Nós estamos limitando o abastecimento a 100 reais por carro e 20 reais por moto, após um acordo feito com os caminhoneiros para poder atender a população.

Ainda segundo Luciene, o pagamento, no momento, está sendo realizado apenas com dinheiro. Não há previsão de chegada de novos caminhões tanque na cidade, até o momento.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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