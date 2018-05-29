População faz fila para abastecimento após quatro dias de bloqueio

Alguns postos de Aquidauana receberam carga de combustíveis para atender a população nesta terça-feira (29). As filas já começam a crescer em torno dos estabelecimentos, que colocaram limite para cada veículo, segundo a categoria (carro ou moto).

Luciene Andrade Quelho, dona de um dos postos reabastecidos na manhã de hoje, informou que a empresa recebeu cerca de 5 mil litros de gasolina comum e 5 mil litros de etanol. A empresária ainda acrescentou que o combustível chegou para atendimento de serviços essenciais, dos quais a empresa já separou cotas e a outra parte é destinada ao atendimento à população.