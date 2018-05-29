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Prefeitura emite decreto e suspende aulas por tempo indeterminado

Série de medidas administrativas foram publicadas como resultado da paralisação no país

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/05/2018 às 08:18

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A Prefeitura Municipal de Aquidauana publicou nesta terça-feira (29) uma série de medidas administrativas como resultado do quinto dia de paralisações dos caminhoneiros na região Sudoeste do estado.

O atendimento ao público no Paço acontece, a partir de hoje, das 7 às 13 horas. O decreto ainda suspende, imediatamente, as aulas em todas as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, incluindo a zona urbana e rural, nas aldeias e distritos, por tempo indeterminado.

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O motivo para a suspensão das atividades escolares, segundo a Prefeitura, é a escassez de combustível para o transporte escolar e para deslocamento de professores. Além disso, o abastecimento da merenda está comprometido e há falta de gás de cozinha nas unidades.

Urgências/emergências

A Secretaria Municipal de Saúde assegura que manterá o transporte de pacientes em ambulâncias, entretanto, o serviço será oferecido apenas nos casos de urgência e emergência, e cada caso será avaliado pelos profissionais de saúde.

A Prefeitura suspendeu quaisquer tipos de transporte das equipes de saúde para áreas rurais, distritos, aldeias e na zona urbana. O transporte de pacientes que possuem consultas agendadas em Campo Grande também está suspenso, mantendo apenas o serviço aos pacientes com doenças crônicas, tais como para tratamentos de câncer e hemodiálise.

Obras

Os serviços que englobam o uso de máquinas pesadas e caminhões está, a partir desta terça, paralisados, ou o uso de qualquer veículo que necessite de combustível. A coleta de lixo está assegurada pelos próximos 15 dias, sem prejuízo à comunidade, segundo a publicação.

Visitas de assistentes sociais também foram canceladas pelo Poder Público Municipal, sendo que permanece apenas o funcionamento do transporte para atendimentos de emergência efetuados pelo Conselho Tutelar de Aquidauana e do Plantão Social do município.

Secretarias e órgãos municipais deverão oferecer atendimento apenas das 7 às 13 horas, seguindo a orientação do Paço Municipal.

Projetos e atividades sociais, tais como os realizados no Centro de Convivência do Idoso, Patrulha Mirim, Pelotão Esperança, Adote um Atleta e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos estão igualmente suspensos.

Todos os eventos esportivos relacionados à Fundação Municipal de Esportes de Aquidauana (FEMA) também foram cancelados, salvo o Campeonato Interbairros.

 

As medidas são reflexo do desabastecimento do município em decorrência da paralisação dos caminhoneiros e deve perdurar enquanto houver bloqueios das rodovias federais e estaduais da região.A Prefeitura Municipal de Aquidauana publicou nesta terça-feira (29) uma série de medidas administrativas como resultado do quinto dia de paralisações dos caminhoneiros na região Sudoeste do estado.

O atendimento ao público no Paço acontece, a partir de hoje, das 7 às 13 horas. O decreto ainda suspende, imediatamente, as aulas em todas as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, incluindo a zona urbana e rural, nas aldeias e distritos, por tempo indeterminado.

O motivo para a suspensão das atividades escolares, segundo a Prefeitura, é a escassez de combustível para o transporte escolar e para deslocamento de professores. Além disso, o abastecimento da merenda está comprometido e há falta de gás de cozinha nas unidades.

Urgências/emergências

A Secretaria Municipal de Saúde assegura que manterá o transporte de pacientes em ambulâncias, entretanto, o serviço será oferecido apenas nos casos de urgência e emergência, e cada caso será avaliado pelos profissionais de saúde.

A Prefeitura suspendeu quaisquer tipos de transporte das equipes de saúde para áreas rurais, distritos, aldeias e na zona urbana. O transporte de pacientes que possuem consultas agendadas em Campo Grande também está suspenso, mantendo apenas o serviço aos pacientes com doenças crônicas, tais como para tratamentos de câncer e hemodiálise.

Obras

Os serviços que englobam o uso de máquinas pesadas e caminhões está, a partir desta terça, paralisados, ou o uso de qualquer veículo que necessite de combustível. A coleta de lixo está assegurada pelos próximos 15 dias, sem prejuízo à comunidade, segundo a publicação.

Visitas de assistentes sociais também foram canceladas pelo Poder Público Municipal, sendo que permanece apenas o funcionamento do transporte para atendimentos de emergência efetuados pelo Conselho Tutelar de Aquidauana e do Plantão Social do município.

Secretarias e órgãos municipais deverão oferecer atendimento apenas das 7 às 13 horas, seguindo a orientação do Paço Municipal.

Projetos e atividades sociais, tais como os realizados no Centro de Convivência do Idoso, Patrulha Mirim, Pelotão Esperança, Adote um Atleta e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos estão igualmente suspensos.

Todos os eventos esportivos relacionados à Fundação Municipal de Esportes de Aquidauana (FEMA) também foram cancelados, salvo o Campeonato Interbairros.

As medidas são reflexo do desabastecimento do município em decorrência da paralisação dos caminhoneiros e deve perdurar enquanto houver bloqueios das rodovias federais e estaduais da região.

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