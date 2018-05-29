PRF faz escolta de caminhoneiros que desejam passar pelo protesto em Anastácio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) faz a escolta de caminhoneiros que desejam passar pelo ponto de manifesto instalado na BR-262, no posto Taquarussu, em Anastácio. Desde que houve determinação judicial para liberação das vias, a corporação, com apoio do Exército Brasileiro, já fez a escolta de 71 veículos que transportavam diversos tipos de mercadorias em Mato Grosso do Sul, e retirou outros 305 que estavam retidos nos bloqueios.

Nivaldo Nobre Mendes, motorista há mais de 20 anos, participa dos protestos em Anastácio, mas garante que todos estão livres para ir e vir. Segundo ele, para quem quer. Quem quer seguir viagem, tem todo o direito. "Estamos aqui de forma pacífica e pedimos para que a comunidade continue nos apoiando. O motorista que não quer ficar, pode ir, mas estamos com a escolta aí para garantir a segurança dele e não prejudicar nossa luta", disse.

Mário Pinto Magalhães Filho seguia de Campo Grande para Corumbá com 20 toneladas de frango congelado, mas foi parado ao passar pelo ponto no posto Taquarussu. Porém, ele explicou que os colegas apenas o chamaram para participar do movimento e que ficou no local porque estava aguardando a escolta. "É melhor sair escoltado né, para ter segurança, porque vai que lá na frente alguém queira me parar", explicou ele que aguardava a PRF.

Consequências

A luta dos motoristas pela redução dos impostos dos combustíveis é justa, mas traz consequências. Alunos estão sem aula, falta mercadoria nas prateleiras dos mercados e a prefeitura de Aquidauana chegou a suspender algumas cirurgias. O empresário Francisco Gonçalves de Queiroz, 35, falou que seu estoque de gás de cozinha esta zerado. "Não tem mais. Estamos fazendo aqui apenas trabalho interno e não há previsão de chegar".

Colaborou Luiz Guido Jr.