Quarta-feira será marcada por temperaturas ligeiramente elevadas

Esta quarta-feira (30) será marcada por temperaturas ligeiramente elevadas no município de Aquidauana.

De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu permanecerá claro durante todo o dia, sem possibilidades de chuva.

A temperatura mínima esperada é de 19ºC e, a máxima, de 33ºC.