Temperaturas em queda, previsão de chuva e tempo parcialmente nublado

Domingo (3) com tempo parcialmente nublado e temperaturas diminuindo em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Em Aquidauana e Anastácio, o domingo será nublado com chuva isolada e períodos de parcialmente nublado. A mínima será de 9°C e a máxima de 18°C.

Nas demais áreas do Estado, há possibilidade de formação de neblina pela manhã. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 95%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:

• Campo Grande – 15ºC (mínima) / 24ºC (máxima)

• Corumbá – 16ºC (mínima) / 24ºC (máxima)

• Coxim – 16ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

• Dourados – 10ºC (mínima) / 24ºC (máxima)

• Ponta Porã – 10ºC (mínima) / 20ºC (máxima)

• Três Lagoas – 16ºC (mínima) / 29ºC (máxima)