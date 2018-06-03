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Temperaturas em queda, previsão de chuva e tempo parcialmente nublado

As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec)

Renan Nucci

Publicado em 03/06/2018 às 07:10

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Domingo (3) com tempo parcialmente nublado e temperaturas diminuindo em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Em Aquidauana e Anastácio, o domingo será nublado com chuva isolada e períodos de parcialmente nublado. A mínima será de 9°C e a máxima de 18°C.

Nas demais áreas do Estado, há possibilidade de formação de neblina pela manhã. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 95%.  As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). 

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:
• Campo Grande – 15ºC (mínima) / 24ºC (máxima)
• Corumbá – 16ºC (mínima) / 24ºC (máxima)
• Coxim – 16ºC (mínima) / 29ºC (máxima)
• Dourados – 10ºC (mínima) / 24ºC (máxima)
• Ponta Porã – 10ºC (mínima) / 20ºC (máxima)
• Três Lagoas – 16ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

 

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