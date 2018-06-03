Temperaturas em queda, previsão de chuva e tempo parcialmente nublado

Aquidauana
As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec)
Domingo (3) com tempo parcialmente nublado e temperaturas diminuindo em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Em Aquidauana e Anastácio, o domingo será nublado com chuva isolada e períodos de parcialmente nublado. A mínima será de 9°C e a máxima de 18°C.
Nas demais áreas do Estado, há possibilidade de formação de neblina pela manhã. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 95%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).
Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:
• Campo Grande – 15ºC (mínima) / 24ºC (máxima)
• Corumbá – 16ºC (mínima) / 24ºC (máxima)
• Coxim – 16ºC (mínima) / 29ºC (máxima)
• Dourados – 10ºC (mínima) / 24ºC (máxima)
• Ponta Porã – 10ºC (mínima) / 20ºC (máxima)
• Três Lagoas – 16ºC (mínima) / 29ºC (máxima)
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Educação
Encontro reuniu profissionais das redes municipal e estadual; atividades abordaram fluência leitora e jogos educativos
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS