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Clima

Acostumados ao calor, aquidauanenses são surpreendidos com frio no início de junho

Frente fria derruba temperatura e obriga moradores a tirar os casacos do guarda-roupa

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/06/2018 às 09:04

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A terça-feira (05) amanheceu gelada para os aquidauanenses, com temperaturas que variam em torno de 16 graus Celsius, bem diferente da realidade dos 30 a 38 graus a que estão acostumados na maior parte do ano.

As temperaturas prosseguem mais baixas nos próximos dias, e o inverno ainda não chegou oficialmente, começa no dia 21 de junho. O tempo deve permanecer instável até o final da semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a mínima prevista para hoje é de 16º e a máxima de 23º.

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Na quinta-feira (7) a previsão da mínima é de surpreendentes 12 graus Celsius e máxima de 24. Ao longo da semana, o céu permanecerá encoberto, sem previsão de chuvas.

O frio chegou

Para o aposentado Joacir Vilalba,78 anos, o tempo frio é um sofrimento. “Com esse frio tudo fica difícil e chato. Sinto dores pelo corpo todo, a gente tem que puxar uma coberta e depois outra para conseguir dormir”, disse entre risos, sabendo que é uma fase que também vai passar.

Agora, para quem trabalha na rua também não é fácil. O motoboy Roberto Fonseca Dias, de 35 anos, que o diga. Para ele, as dificuldades aumentam bastante, já que a profissão o obriga a enfrentar os ventos gelados na maior parte do dia. “Com o frio, meu serviço fica mais duro. Prefiro a chuva do que o frio. Nunca gostei e a cada dia que passa, percebo que o frio só aumenta”, reclamou.


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