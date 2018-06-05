Por conta do frio, moradores de rua são atendidos com cobertores e agasalhos

Aquidauana
Secretaria de Assistência Social realiza ação para amenizar o sofrimento de quem está desabrigado
Na noite desta segunda-feira (4), pessoas que vivem em situação de rua foram atendidas pela Prefeitura de Aquidauana que, através da Secretaria de Assistência Social do município, receberam auxílio para amenizar a nova onda de frio que chegou na cidade no início dessa semana.
De acordo com o secretário da pasta, Marcos Chaves, “com a chegada do frio surge a necessidade de estar nas ruas procurando pessoas que estão nessa situação".
Dessa forma, um mutirão de apoio foi formado para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade, que não têm abrigos ou agasalhos suficientes para enfrentar as baixas temperaturas.
A Prefeitura ainda informou em nota que “de acordo com as políticas de assistência social o poder público deve oferecer alternativas para quem está nessa situação. Em Aquidauana, projetos sociais, mantidos por entidades religiosas com apoio da prefeitura, acolhem estas pessoas.”
Ajuda
Na ação de ontem, a equipe da SAS disponibilizou cobertas, agasalhos e bebidas quentes para amenizar o frio. Demais ações devem prosseguir para auxiliar aqueles que não optaram a ir para um abrigo.
Para quem quiser contribuir com doações, entre em contato com a SAS - Secretaria de Assistência Social de Aquidauana - Rua Honório Simões Pires nº 618, Bairro Cidade Nova;
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