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Aquidauana

Por conta do frio, moradores de rua são atendidos com cobertores e agasalhos

Secretaria de Assistência Social realiza ação para amenizar o sofrimento de quem está desabrigado

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/06/2018 às 10:55

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Na noite desta segunda-feira (4), pessoas que vivem em situação de rua foram atendidas pela Prefeitura de Aquidauana que, através da Secretaria de Assistência Social do município, receberam auxílio para amenizar a nova onda de frio que chegou na cidade no início dessa semana.

De acordo com o secretário da pasta, Marcos Chaves, “com a chegada do frio surge a necessidade de estar nas ruas procurando pessoas que estão nessa situação".

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Dessa forma, um mutirão de apoio foi formado para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade, que não têm abrigos ou agasalhos suficientes para enfrentar as baixas temperaturas.

A Prefeitura ainda informou em nota que “de acordo com as políticas de assistência social o poder público deve oferecer alternativas para quem está nessa situação. Em Aquidauana, projetos sociais, mantidos por entidades religiosas com apoio da prefeitura, acolhem estas pessoas.”

Ajuda

Na ação de ontem, a equipe da SAS disponibilizou cobertas, agasalhos e bebidas quentes para amenizar o frio. Demais ações devem prosseguir para auxiliar aqueles que não optaram a ir para um abrigo.

Para quem quiser contribuir com doações, entre em contato com a SAS - Secretaria de Assistência Social de Aquidauana - Rua Honório Simões Pires nº 618, Bairro Cidade Nova;

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