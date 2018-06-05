Segunda parcela do IPTU vence na próxima segunda-feira

Aquidauana
Prefeitura informa que o desconto de 10% só vale para quem pagar até o vencimento
Para quem optou pelo pagamento parcelado do IPTU, a fatura que vence todo dia 10, nesse mês terá vencimento no dia 11 de junho, próxima-segunda-feira. A informação é do Núcleo de Receitas da Prefeitura de Aquidauana, que assegurou o desconto de 10% no pagamento da segunda parcela até essa data.
O cidadão pode procurar o atendimento de segunda à sexta-feira, das 7 às 13 horas, na Rua Luiz da Costa Gomes, 564, em frente à Delegacia.
As próximas parcelas terão vencimento no dia 10 de julho, 10 de agosto e a quinta e última parcela será no dia 10 de setembro.
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