Segunda parcela do IPTU vence na próxima segunda-feira

Para quem optou pelo pagamento parcelado do IPTU, a fatura que vence todo dia 10, nesse mês terá vencimento no dia 11 de junho, próxima-segunda-feira. A informação é do Núcleo de Receitas da Prefeitura de Aquidauana, que assegurou o desconto de 10% no pagamento da segunda parcela até essa data.

O cidadão pode procurar o atendimento de segunda à sexta-feira, das 7 às 13 horas, na Rua Luiz da Costa Gomes, 564, em frente à Delegacia.

As próximas parcelas terão vencimento no dia 10 de julho, 10 de agosto e a quinta e última parcela será no dia 10 de setembro.