Tempo continua nublado em Mato Grosso do Sul

Previsão do Tempo
Temperaturas no Estado variam de 10ºC a 30ºC e a umidade relativa do ar prevista é de 50% a 90%
Tempo nublado a parcialmente nublado em todas as regiões de Mato Grosso do Sul e com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nas regiões Sudoeste e Sul.
Temperaturas no Estado variam de 10ºC a 30ºC e a umidade relativa do ar prevista é de 50% a 90%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).
A previsão é de que, em Aquidauana, a temperatura mínima fique na casa dos 10ºC e, a máxima, em 26ºC.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS