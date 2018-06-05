Tempo continua nublado em Mato Grosso do Sul

Tempo nublado a parcialmente nublado em todas as regiões de Mato Grosso do Sul e com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nas regiões Sudoeste e Sul.

Temperaturas no Estado variam de 10ºC a 30ºC e a umidade relativa do ar prevista é de 50% a 90%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

A previsão é de que, em Aquidauana, a temperatura mínima fique na casa dos 10ºC e, a máxima, em 26ºC.