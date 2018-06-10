Atual bate em ex-mulher do namorado e causa confusão na Avenida Pantaneta

Neste sábado (9) durante festa que acontecia na Avenida Pantaneta, em Aquidauana, confusão aconteceu em conveniência localizada na avenida, no Bairro Alto, por volta das 23h30.

Conforme o boletim de ocorrência, uma mulher de 43 anos sofreu agressão da atual namorada do ex-marido, depois que ela esbarrou no homem de 41 anos, quando foi usar o banheiro da conveniência com uma amiga.