Atual bate em ex-mulher do namorado e causa confusão na Avenida Pantaneta

Vias de fato
Após mulher esbarrar no ex-marido, atual namorada voltou para puxar cabelo da vítima
Neste sábado (9) durante festa que acontecia na Avenida Pantaneta, em Aquidauana, confusão aconteceu em conveniência localizada na avenida, no Bairro Alto, por volta das 23h30.
Conforme o boletim de ocorrência, uma mulher de 43 anos sofreu agressão da atual namorada do ex-marido, depois que ela esbarrou no homem de 41 anos, quando foi usar o banheiro da conveniência com uma amiga.
No registro consta que a mulher agredida não sabe dizer quem é a mulher que acompanhava o ex, mas que ao ver o “esbarrão”, teria voltado para tirar satisfações, quando a agressora puxou os cabelos da vítima, a jogou ao chão, causado lesão no braço esquerdo, próximo ao cotovelo.
As pessoas que estavam no local teriam tirado à força a agressora de cima da vítima, para acabar com a briga. O caso segue para que as medidas cabíveis sejam tomadas e foi registrado como lesão corporal dolosa, quando há intenção nítida de causar ferimentos em outra pessoa.
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