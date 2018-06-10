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Atual bate em ex-mulher do namorado e causa confusão na Avenida Pantaneta

Após mulher esbarrar no ex-marido, atual namorada voltou para puxar cabelo da vítima

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/06/2018 às 08:45

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Neste sábado (9) durante festa que acontecia na Avenida Pantaneta, em Aquidauana, confusão aconteceu em conveniência localizada na avenida, no Bairro Alto, por volta das 23h30.

Conforme o boletim de ocorrência, uma mulher de 43 anos sofreu agressão da atual namorada do ex-marido, depois que ela esbarrou no homem de 41 anos, quando foi usar o banheiro da conveniência com uma amiga.

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No registro consta que a mulher agredida não sabe dizer quem é a mulher que acompanhava o ex, mas que ao ver o “esbarrão”, teria voltado para tirar satisfações, quando a agressora puxou os cabelos da vítima, a jogou ao chão, causado lesão no braço esquerdo, próximo ao cotovelo.

As pessoas que estavam no local teriam tirado à força a agressora de cima da vítima, para acabar com a briga. O caso segue para que as medidas cabíveis sejam tomadas e foi registrado como lesão corporal dolosa, quando há intenção nítida de causar ferimentos em outra pessoa.

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