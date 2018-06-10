Com fala enrolada e olhos vermelhos, homem é preso após dirigir em alta velocidade

O final de semana apresentou excessos quanto à ingestão de bebidas alcoólicas, substâncias psicoativas e falta de permissão para dirigir veículos. Neste sábado, por volta das 15h30, um homem de 59 anos foi preso em flagrante, após ser abordado por policiais militares ao dirigir em alta velocidade na Rua Delfino Alves Corrêa, Bairro Alto, em Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista não respeitou o sinal de parada da Polícia, perdeu a direção do veículo que conduzia, uma Volkswagen Saveiro, e acabou invadindo a calçada da via.