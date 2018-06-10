Com fala enrolada e olhos vermelhos, homem é preso após dirigir em alta velocidade

Aquidauana
Motorista de Saveiro tentou fugir, perdeu a direção e subiu em calçada no Bairro Alto
O final de semana apresentou excessos quanto à ingestão de bebidas alcoólicas, substâncias psicoativas e falta de permissão para dirigir veículos. Neste sábado, por volta das 15h30, um homem de 59 anos foi preso em flagrante, após ser abordado por policiais militares ao dirigir em alta velocidade na Rua Delfino Alves Corrêa, Bairro Alto, em Aquidauana.
Conforme o boletim de ocorrência, o motorista não respeitou o sinal de parada da Polícia, perdeu a direção do veículo que conduzia, uma Volkswagen Saveiro, e acabou invadindo a calçada da via.
O condutor apresentava fala enrolada, olhos vermelhos, exalando forte odor de álcool e falta de equilíbrio. Ao ser questionado, o homem afirmou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação e confirmou ter ingerido algumas latas de cerveja.
Sem agentes de trânsito, no b.o. conta que não foram lavrados os autos de infração e termos de constatação por conta do vencimento do convênio junto ao Detran MS. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran. Já o motorista, preso em flagrante, foi encaminhado à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS