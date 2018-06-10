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Acidente

Embriagado e sem CNH, homem sofre queda de moto na BR 262

Equipe da PRF atendeu a ocorrência e constatou alto índice de alcoolemia em motociclista

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/06/2018 às 08:29

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Ontem (9) por volta das 21h10, a viatura da Polícia Rodoviária Federal recebeu o comunicado de acidente ocorrido na BR 262, na altura do Km 516, em Aquidauana. A equipe atendeu a ocorrência e constatou que um homem de 34 anos havia sofrido queda de uma moto Yamaha YBR 150 Factor vermelha.

Conforme o registro, foi realizado o exame de alcoolemia em que constatou teor de 1,03 mg/L, além de não possuir habilitação para conduzir o veículo. Conforme os policiais, em razão da gravidade dos ferimentos decorrentes do acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital da cidade para receber atendimento médico.

Não há mais informações, até o momento, sobre as causas do acidente ou se há outros envolvidos no acidente.

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