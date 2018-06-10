Temperaturas voltam a subir neste domingo em Aquidauana

A partir deste domingo (10) as temperaturas voltam a subir em Aquidauana e região. A massa de ar fria que pairava sobre o Sudoeste do estado está se dissipando, o que se reflete diretamente no aumento das temperaturas. A mínima prevista para hoje é de 19 graus e a máxima de 34 graus Celsius, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (inmet).

O tempo segue firme pela manhã, mas à tarde e à noite podem ocasionar pancadas de chuvas em locais isolados. Umidade relativa do ar mínima de 40% e máxima de 75%.