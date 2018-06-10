Temperaturas voltam a subir neste domingo em Aquidauana

Clima
A mínima prevista para hoje é de 19 graus e a máxima de 34
A partir deste domingo (10) as temperaturas voltam a subir em Aquidauana e região. A massa de ar fria que pairava sobre o Sudoeste do estado está se dissipando, o que se reflete diretamente no aumento das temperaturas. A mínima prevista para hoje é de 19 graus e a máxima de 34 graus Celsius, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (inmet).
O tempo segue firme pela manhã, mas à tarde e à noite podem ocasionar pancadas de chuvas em locais isolados. Umidade relativa do ar mínima de 40% e máxima de 75%.
A partir de segunda-feira (11), a previsão é de mais calor, com mínima de 23 graus e máxima de 30 graus.
Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios:
• Campo Grande – 22ºC (mínima) / 29ºC (máxima)
• Corumbá – 25ºC (mínima) / 29ºC (máxima)
• Coxim – 20ºC (mínima) / 33ºC (máxima)
• Dourados – 18ºC (mínima) / 30ºC (máxima)
• Ponta Porã – 19ºC (mínima) / 26ºC (máxima)
• Três Lagoas – 22ºC (mínima) / 33ºC (máxima)
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